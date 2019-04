Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics d’Emmanuel Macron, vient de faire, dans Le Journal du dimanche, cette déclaration – parmi d’autres tout aussi étonnantes mais que les journalistes qui les recueillaient religieusement n’ont bien sûr pas contestées : « L’impôt sur la fortune (ISF) est un impôt absurde, purement idéologique, […] qui n’a jamais contribué à faire baisser le chômage – bien au contraire. »

On manque – hélas – de place, dans l’espace exigu de ces deux minuscules feuillets, pour dire tout ce qu’il y a de profondément burlesque dans chaque mot de cette protestation.

Mais il faut concéder à M. Darmanin que son assertion selon laquelle l’ISF n’a jamais contribué à faire baisser le chômage (1) n’est sans doute pas complètement fausse (2). Et il y a à cela une explication relativement simple, qui est que jamais (au grand jamais) les impôts, quels qu’ils soient, et contrairement à ce que suggère (et soutient) donc là cet audacieux ministre, n’ont eu pour fonction première de faire baisser le chômage : ils contribuaient, avant que les droites (assumées ou « socialistes ») ne présentent leur « baisse » comme l’alpha et l’oméga de l’exercice du pouvoir, au financement des sécurités (et des solidarités) sociales (3) et des services publics – plutôt qu’à sponsoriser toujours plus d’allègements des charges patronales.