Commune et singulière

À Saint-Félix, on voudrait vivre mieux. On aimerait que la terre soit plus féconde et la météo plus clémente. On rêve d’un peu plus de jeunesse, d’un peu plus de vie, car parmi la vingtaine d’habitants qui y vivent à l’année, la plupart sont là depuis des lustres. Et s’ils ont eu des enfants, beaucoup sont partis. À Saint-Félix, les nouvelles du monde inquiètent, alors on n’aime pas trop les étrangers. On a assez de problèmes comme ça, pourquoi en rajouter ?

Le village éponyme de Saint-Félix. Enquête sur un hameau français est un bled agricole comme il y a tant en France. Et c’est justement pour ça qu’Élise Chatauret, fondatrice de la compagnie Babel, l’a choisi pour en faire le sujet d’un spectacle, où quatre comédiens – excellents Justine Bachelet, Solenn Keravis, Emmanuel Matte et Charles Zévaco – portent la parole des personnes rencontrées sur place. Sans omettre de questionner leur regard et leur démarche.

C’est même sur ce questionnement que s’ouvre la pièce. En mettant en scène l’arrivée d’artistes dans ce Saint-Félix qui ne sera jamais clairement situé, Élise Chatauret rassure d’emblée quant à sa pratique de l’enquête. Pleine d’émerveillement devant la nature et les vieilles pierres, la troupe, qui se fait guider par un habitant à travers le village, aborde le territoire avec une certaine niaiserie et un paquet de clichés.

Nous avons affaire à une version légèrement caricaturale de la compagnie Babel, installée en Seine-Saint-Denis depuis sa création en 2008. Une variante fictive qui permet à la metteuse en scène et aux comédiens de développer autour de leur travail de terrain, mené entre janvier et juin 2017, un fin et astucieux langage théâtral. Ce qui manque à bien des compagnies qui revendiquent l’étiquette « théâtre documentaire ».