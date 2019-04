« Siné Madame », une première en kiosque

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Il fallait trouver la formule : « Le journal qui ne simule pas. » Tel est le sous-titre du premier numéro de Siné Madame, paraissant maintenant en kiosque, sous la houlette de Catherine Sinet. Un journal satirique, ironique et sociétal. Au menu, du graveleux et du cul (forcément, quand on se rappelle la figure tutélaire), des témoignages, des chiffres, des infos, des chroniques, des billets sur l'éducation, des cours d'anatomie, des révélations et des anecdotes, des humeurs et de la mauvaise humeur. Se bousculent le clitoris, l'andropause, du vocabulaire et du pharmaceutique, du conseil médical tragicomique-hilarant.

Pour le coup, ce numéro 1 est entièrement rédigé et illustré par des femmes. Où l'on retrouve notamment Isabelle Alonso, Serena Reinaldi, Roukiata Ouedraogo, Juliette Arnaud, et Constance, ces trois dernières parties prenantes de la bande de Charline Vanhoenacker, également présente dans le journal, des dessins d'Albertine, de Marilena Nardi, Florence Cestrac, ou encore Lou…

« C'est un journal ni féminin, ni féministe, prévient Catherine Sinet, qui elle-même a commencé dans la presse féminine. Un journal qui s'adresse aux femmes, mais aussi aux hommes, sans émasculation ! De 17 ans à 77 ans. Tout un ensemble né de conversations entre femmes, qui se veut drôle, sans prise de tête et intelligent. »

Siné Madame, 8 pages, 2,30 euros.