Une femme en roue libre

Une jeune cycliste, cheveux et robe légère au vent, pédale à travers Paris. Mais la capitale est trop petite pour elle. Elle traverserait bien la France et le monde. Trop étroite pour elle, également, la pensée de ses contemporains. Ils sont trop tristes. Elle leur crie : « La vie est belle ! » Pourtant, tout lui montre que la vie n’est pas reluisante. Il y a des migrants, il y a Trump, il y a le prix de l’immobilier… Mais elle a la volonté et le don de s’émerveiller. Elle trouve admirables son intestin de huit mètres de long et le triangle parfait qui va de ses seins à son nombril. Elle a un ami avec qui les caresses se font sous un toit de Paris, mais il ne doit pas voir souvent cette pédaleuse infatigable. Elle descend de vélo pour faire ses ablutions, crier, danser en dehors de tous les codes en usage. Au dernier moment de la pièce, sa phrase sera suspendue, incertaine, cassée, mais pas sa course qui dessine de l’allégresse dans un monde où la joie est à réinventer de toute urgence.

Il y a dans cette jeune femme du Victor selon Vitrac (vous savez, cet insolent qui se moque des bourgeois le jour de ses 9 ans, jusqu’à en mourir) et de la Zazie dans le métro de Queneau, qui balance des inconvenances aux passants.