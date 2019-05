Emmanuel Macron, champion de la droite

LREM siphonne l’électorat LR, et installe Le Pen comme son opposant officiel. Tout en donnant des signes d’un pouvoir autoritaire.

Perdant mais tout de même gagnant. Emmanuel Macron a manqué son pari d’être en tête du scrutin du 26 mai. Au regard de son ambition électorale, le président, qui s’était personnellement impliqué jusqu’aux dernières heures de la campagne, enregistre bel et bien une défaite. « Quand on finit deuxième, on ne peut pas dire qu’on a gagné », a reconnu le Premier ministre, Édouard Philippe. Avant d’affirmer sa « détermination » à « poursuivre le projet du président et de la majorité », convaincu que celle-ci…