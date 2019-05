L’Europe se cherche des visages

Après les élections, place aux tractations… et aux marchandages. Les chefs d’État et de gouvernement devaient se retrouver le 29 mai à Bruxelles autour d’un dîner informel afin d’entamer le processus de désignation qui suit toute élection européenne. Le renouvellement du Parlement européen est en effet le prélude à celui de la Commission européenne. Le premier poste à pourvoir est celui de son président, aujourd’hui occupé par Jean-Claude -Juncker. De par l’article 17.7 du traité de l’Union européenne, il revient au Conseil européen, lors de son sommet des 20 et 21 juin, de proposer un candidat à cette fonction, « en tenant compte des élections au Parlement européen et après avoir procédé aux consultations appropriées ». Ce candidat doit ensuite obtenir la majorité absolue des eurodéputés, soit 376 voix si le Brexit n’est pas intervenu à la date du vote prévu lors de la deuxième session du Parlement européen, mi-juillet.