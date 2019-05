LO : un cavalier rouge, et seul

Malgré le soutien du NPA pour les européennes, le parti trotskiste refuse toute comparaison avec les autres formations de gauche.

O n lâche rien ! » À l’image des slogans entonnés dans leurs cortèges, les militants et les dirigeants de Lutte ouvrière ne lâcheront rien pour les élections européennes. Nathalie Arthaud, porte-parole du parti trotskiste et tête de liste pour le 26 mai, ne fait pas de concessions. Exit les perspectives d’alliances avec les autres partis issus du marxisme, LO n’accepte tout au plus que le soutien du Nouveau Parti anticapitaliste, qui passe son tour pour ce scrutin… mais sans alliances. « Le NPA voulait une…