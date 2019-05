Mode de garde : un libre choix ?

Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a mentionné à de multiples reprises ces « vies oubliées » : « Lorsqu’on est une mère seule qui élève ses enfants, que Pôle emploi vous trouve un travail, bien souvent, le frein, c’est la garde des enfants. Et là aussi, les réponses, elles sont incertaines, elles sont au gré de l’entreprise. […] On doit là aussi, à Pôle emploi comme dans les conventions que les partenaires sociaux ont à bâtir, trouver des solutions pour corriger cette injustice. » Trouver un mode de garde est en effet un enjeu central pour l’emploi des femmes, mais Emmanuel Macron renvoie le seul traitement de cette question aux entreprises, aux partenaires sociaux, voire à Pôle emploi. Ce dernier propose déjà une aide aux parents isolés lors de la première année de la reprise d’un emploi ou d’une formation. Cependant, celle-ci n’est accessible qu’aux allocataires qui perçoivent un montant inférieur ou égal à l’allocation minimale. Qu’en est-il de la responsabilité de l’État et des collectivités locales concernant la prise en charge de la garde des enfants en bas âge ?

En France, plus de la moitié des enfants de moins de 3 ans (hormis ceux scolarisés à 2 ans) sont confiés à un tiers selon un mode payant : soit un mode de garde individuel, généralement une assistante maternelle agréée ou, dans de plus rares cas, une nounou à domicile ; soit un mode de garde collectif – crèche ou halte-garderie –, c’est-à-dire un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE).