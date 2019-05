« Sibyl », de Justine Triet : Identification d’une femme

Psychanalyste, Sibyl (Virginie Efira) ressent à nouveau le besoin d’écrire, après avoir publié naguère quelques romans remarqués. Le film s’ouvre sur une scène où un ami éditeur (interprété par l’écrivain Aurélien Bellanger) lui donne des conseils farfelus. Mais la piste n’est pas celle de la comédie. Pour se consacrer à l’écriture, Sibyl congédie tous ses patients sauf un jeune et grave garçon et une nouvelle venue désespérée, Margot, actrice en tournage et enceinte du comédien principal, Igor, qui est aussi en couple avec la réalisatrice du film en cours. En quête d’une histoire pour son prochain roman, Sibyl, fascinée par les confidences de Margot, l’enregistre en cachette.

Justine Triet et Virginie Efira. Les deux femmes se sont trouvées depuis Victoria (2016), où la cinéaste faisait fructifier les talents comiques de l’actrice. Ce deuxième film, après La Bataille de Solferino (2013), succès d’estime au bel accueil critique, avait donné une crédibilité commerciale à Justine Triet. Elle n’a pas cherché à s’en tenir là et passe à l’étape suivante, plus ambitieuse. Voici Sibyl, présenté en compétition.