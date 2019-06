Foire aux croûtes de Brest : Au rendez-vous des humanités

Depuis trente ans, à Brest, la place Guérin accueille le temps d’un week-end la « Foire aux croûtes », où la peinture amateur sert de prétexte à un événement festif et un brin subversif.

Quartier populaire. Que mettre derrière ce terme ? La mixité sociale ? Finalement, quand on a dit ça, on a tout et rien dit à la fois. Il faut aller chercher plus loin. Loin, c’est au bout du bout, à Brest, au quartier Saint-Martin, dont le cœur battant s’appelle place Guérin. Ici, dans les hauteurs du centre-ville, des vieux tilleuls écorchés bordent un sable à la couleur grise. Dans cette terre à la composition douteuse, aucune personne saine d’esprit ne voudrait se vautrer. Ça n’a jamais empêché les…