(Re)découvrir Franco Fortini…

Poète, essayiste, marxiste critique, Franco Fortini fut l’un des intellectuels les plus importants en Italie après-guerre. Il est pourtant l’un des plus méconnus en France.

Poète reconnu et admiré dans la péninsule, Franco Fortini (1917-1994) fut surtout un intellectuel « total » bien de son temps, intervenant dans le débat politique, social et philosophique, qui commence à se faire un nom dès l’immédiat après-guerre alors qu’il combat encore dans les maquis socialistes de la Résistance au nord de l’Italie. Son nom apparaît dans la plupart des grandes revues intellectuelles engagées à gauche, dans cette période où les débats en Italie sont particulièrement riches et nourrissent fortement la pensée progressiste européenne.

Curieusement, Franco Fortini, figure intellectuelle majeure d’une pensée marxiste critique et anti-stalinienne (1), demeure extrêmement méconnu en France. Il comptait pourtant parmi ses amis Edgar Morin ou Roland Barthes. Alors qu’il est l’un des principaux traducteurs de Proust dans la péninsule, mais aussi de Brecht ou de Goethe, et a discuté au fil de ses écrits la pensée de Walter Benjamin, de Lukacs, d’Adorno ou d’Auerbach, il est traduit depuis 1963 outre-Rhin par le philosophe Hans Magnus Enzensberger. La maison d’édition Nous fait donc aujourd’hui un travail important pour le lecteur francophone, dans la lignée de celui qu’elle accomplit depuis de nombreuses années en traduisant des textes inédits d’écrivains transalpins comme Carlo Levi, ou en publiant littérature et poésie contemporaines novatrices.