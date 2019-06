Au bout de sept années d’activité sur Internet, la revue de cinéma Débordements se déploie également sur le papier. Un premier numéro vient de paraître, très élégant, qui dénote une semblable exigence quel que soit le support. Un éditorial collectif (même si la revue papier a un rédacteur en chef, Raphaël Nieuwjaer) réaffirme le principe qui a présidé à la naissance de Débordements : quelques amis, jeunes, créent un « lieu de paroles, une zone qui invente son propre temps et ses propres conditions pour essayer de penser ».

Les deux termes qui accompagnent le nom de la revue, « critique » et « recherche », en situent la réjouissante ambition. On est moins dans le jugement de valeur que dans des tentatives d’éclaircissement et de prolongement par la pensée du geste cinématographique.