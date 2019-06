Salaires des joueuses : l’arithmétique a bon dos

À l’heure du Mondial de football, des joueuses professionnelles engagent le match contre les inégalités salariales. Parmi elles, l’internationale norvégienne Ada Hegerberg. Pour dénoncer les inégalités de traitement entre genres, la première femme récompensée du Ballon d’or ne foulera pas les pelouses françaises en juin. Les Américaines, elles, défendront leur titre, mais ont décidé d’attaquer leur fédération en justice pour les mêmes raisons. Mais côté français, aucune voix ne s’élève pour l’instant. Pourtant, comme leurs consœurs, elles gagnent beaucoup moins que leurs homologues masculins.

Malgré une troisième place mondiale au classement des ligues sportives féminines les plus rémunératrices, les inégalités restent criantes en Division 1. Selon Sporting Intelligence_, site web spécialisé dans l’économie du sport, les Françaises gagnaient en moyenne 42 000 euros par an pendant la saison 2017-2018, quand leurs confrères de Ligue 1, eux, touchaient plus de 100 000 euros par mois, selon le dernier classement du journal _L’Équipe. Soit 28 fois plus.

« Les joueuses françaises vont devenir des modèles, influencer des générations de filles, mais ne portent pas ce plaidoyer d’égalité », reproche Julian Jappert. Directeur du think tank Sport et citoyenneté, l’ancien juriste explique cette absence de mobilisation par un système sans responsable clairement identifié. « Il existe une coresponsabilité entre l’État, les ligues sportives, les collectivités territoriales, le secteur privé et des ONG qui ne trouvent pas leur place dans tout ça », regrette-t-il.