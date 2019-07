Des jeunes en grève pour le climat expriment leurs inquiétudes au sujet du festival L'An Zéro

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Ces dernières semaines, plusieurs articles à charge contre le festival « écolo » l'An Zéro paraissaient dans des médias indépendants (1). Cet événement, qui aura lieu du 30 août au 1er septembre sur le plateau de Millevaches, est organisé par La Bascule, un lobby citoyen créé il y a 6 mois dans l'idée d'« accélérer la transition ». Le festivalier sera invité à traverser plusieurs villages thématiques (le village civique, le village militant, le village sportif ou encore le village paysan) pour rencontrer les différents « acteurs de la transition » (comprendre : associations, startups, élus) afin d'apprendre et de « co-élaborer » cette « transition » avec eux. Comment un festival en apparence rassembleur et bon enfant, organisé au nom de « l'unité pour le climat », peut-il susciter de si vives critiques ?

Si les critiques sont rudes, elles ne nous paraissent pas insensées, en tant que jeunes en grève pour le climat. Elles pointent même du doigt des problèmes essentiels de l'écologie associative et militante. Cette écologie, qui peut être qualifiée de consensuelle, parce qu'elle vise essentiellement à grossir indéfiniment ses rangs pour permettre à des représentants de dialoguer avec les élus et les entreprises, s'inscrit dans la dynamique prise par le mouvement climat depuis un an. Il profite du soutien d'artistes influents (de Marion Cotillard à Shaka Ponk) ou d'autres « personnalités » pour rendre la cause écologique « attractive » et afficher une image « respectable », une volonté de « dialogue » et de « coopération ». Dans l'équipe d'organisation, on retrouve d'ailleurs le nom des associations et collectifs engagés dans le mouvement climat, comme L'Affaire du siècle, Alternatiba, On est prêt, ou Notre affaire à tous.

La stratégie de cette écologie consensuelle se traduit dans le discours des organisateurs au travers d'une communication managériale rondement menée. Ce style de communication, qui use de néologismes et d'anglicismes issus des entreprises, récupère le lexique des luttes pour désigner une réalité bien plus édulcorée. Par exemple, la « convergence » invoquée par les organisateurs laisse perplexe : l'idée est bien de se rassembler, mais seulement entre « acteurs » du mouvement écologique, alors que le cœur de lutte de ce mouvement pourrait aussi bien se situer en dehors de lui, comme l'a montré la révolte des gilets jaunes.

Ironiquement, au regard des résultats, c'est plutôt le soulèvement des gilets jaunes qui pourrait passer pour un mouvement écologique : en se soulevant contre une taxe qui incarne une écologie de classe, les gilets jaunes ont créé des mini-ZAD sur les ronds-points de France, à partir de matériaux récupérés, mis en place des réseaux de solidarité et de convivialité. Ils s'organisent pour bloquer des hauts lieux de la pollution, multinationales (Monsanto, Amazon, etc.) et centres commerciaux. Ils font décroître, samedi après samedi, une économie qui ravage la planète. Ils demandent la démission d'un président qui a poussé son ministre de l'Écologie au désespoir puis à la démission. Ils mettent au centre de leurs revendications et de leurs appels la nécessité d'une transformation écologique (Commercy, Saint-Nazaire, Montceau-les-Mines).

Dans ce contexte particulier, il est très étonnant de voir qu'aucun collectif local de gilets jaunes n'est attendu sur le plateau. Mentionner Priscillia Ludosky comme partenaire de l'événement ne cache pas cette absence criante : les gilets jaunes se sont toujours distingués par leur refus de reconnaître des figures de proue et n'ont cessé de remettre en question la verticalité. C’est donc faire preuve d’une mécompréhension de ce mouvement, et vouer la convergence à n’être que symbolique ou superficielle. L'hypothèse se confirme quand on apprend la présence d'une association du nom de gilets citoyens, dont les premiers membres ne sont autres que Cyril Dion et Marion Cotillard, ce qui invite franchement à se demander si cette initiative n'est pas une belle escroquerie.

Concernant la paysannerie, si les associations et collectifs paysans en lutte contre l'agro-industrie ne manquent pas (Terre de liens, Semences paysannes, Nature & progrès, Confédération paysanne), cela ne semble pas gênant pour les organisateurs qu'elles ne soient nullement mentionnées, et que la place soit réservée à des chefs cuisiniers étoilés, bien plus enclins à parler de leur rapport à la « transition agricole », eux qui l'expérimentent au quotidien ! C'est d'autant plus préoccupant qu'une partie des paysans locaux n'a pas été intégrée au projet, et n'a été informée de l'organisation de ce festival que par le biais de la presse, comme l'explique une tribune sur Reporterre (2). Enfin, nulle trace de militants des quartiers populaires, alors qu'ils ont plusieurs fois « convergé » avec le mouvement climat (Marche du siècle, « Fin du grand débat, début du grand débarras », « Ripostons à l'autoritarisme »).

À l'heure où il faudrait que la lutte écologique s'intensifie, L'An Zéro effectue des simplifications dangereuses en résumant l'écologie à sa version édulcorée et pacifiée :

La paysannerie = de la bonne nourriture à servir dans un restaurant gastronomique

La politique = du lobbying citoyen et/ou une formation au mandat d'élu (on ne peut faire de la politique que dans le cadre institutionnel, c'est évident)

Le sport = un partenariat avec Décathlon

La lutte contre le capitalisme = des décrochages de portraits de Macron, du boycott, des pétitions...

Par conséquent, le choix des partenaires de l'événement laisse présager la construction d'un monde en compagnie d'une certaine population, bien choisie et spécifiquement ciblée (3). La rhétorique de la « nécessité de rester unis », de « ne pas se tirer dans les pattes » est une manière assez hypocrite d'imposer une vision bien particulière de l'écologie. De la sorte, on peut sans souci se retrouver à inclure au sein d'un même mouvement des startups « eco-friendly » prônant un capitalisme vert, et des collectifs de désobéissance qui ont pour horizon l'anticapitalisme. Là, il ne s'agit pas de petites différences sans importance (puisqu'au fond, nous voudrions tous plus ou moins la même chose), mais d'une divergence majeure de stratégie.

Le culte pour la « discussion » et le « dialogue » apparaît surtout comme un moyen d'éviter à tout prix qu'un conflit un peu sérieux s'affirme entre l'écologie et ses ennemis. C'est exactement l'attitude dont fait preuve un organisateur lorsqu'il répond à ses détracteurs (4) : « Si tu coopères avec une entreprise, tu es le diable ; si tu parles avec des membres du gouvernement, tu es le diable. Quel enfer doit être leur monde… » Comment parler avec un gouvernement qui gaze des militants écologistes non violents ? Comment parler avec un gouvernement qui a ces derniers mois blessé des milliers de gens, crever des dizaines d'yeux, et même tué à plusieurs reprises (de Rémi Fraisse à Zineb Redouane) ? Dès lors, le dialogue est-il une option sérieuse pour ceux qui souhaitent rester solidaires des gens qui ont fini en prison, à l'hôpital ou sous contrôle judiciaire dans des luttes justes ?

Si on prend davantage de recul, on se rend compte que la solution de la discussion pacifiste et raisonnée avec l'Etat n'a jamais porté ses fruits en 50 ans de lutte écologique : qu'a donné le dialogue avec le gouvernement, depuis des années de sommets sur le climat, de COP, de petites réunions dans les cabinets ministériels avec les ONG et les entreprises ? Des promesses non tenues.

En vérité, même si les gouvernants étaient de bonne volonté, ils ne pourraient rien faire. Ils sont tenus par les traités, les lois, l'endettement, la compulsion de croissance, le système monétaire international et ses grandes institutions (FMI, OMC, BCE, etc.). Pire, ils adhèrent souvent à ces règles avec un zêle remarquable : ils prolongent l'usage du glyphosate, ils ratifient sans cesse l'artificialisation de nouvelles terres, ils dédient d'immenses les moyens policiers et financiers pour réprimer les luttes. Veut-on vraiment dialoguer avec des gens qui tiennent de beaux discours, mais dont les actes contribuent chaque jour au ravage de la planète ? Veut-on dialoguer avec des gens qui font évacuer violemment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou celle de Bure, qui rasent des quartiers populaires pour les JO 2024 ou le Grand Paris, qui bétonnent les derniers espaces verts pour créer encore quelques « emplois » ?

En fin de compte, c'est comme si le plateau agricole avait été choisi non pour son potentiel de transformation écologique et sociale réel (sa population paysanne, ses terres agricoles, son militantisme historique), mais dans l'idée de se servir de sa réputation de territoire contestataire (bastion de la résistance limousine, fief historique du PCF, lutte du Larzac). Le but avoué étant d'amalgamer cette histoire de lutte à ce qui se présente comme une écologie de l'ouverture et du dialogue, mais qui ressemble surtout à une standardisation de l'écologie correspondant aux attentes des gouvernants et des entrepreneurs. À L'An Zéro, on ne refuse personne, car on est un peu de tout : un peu entrepreneur, un peu désobéissant, un peu adepte du zéro-déchet…

Les organisateurs de L'An Zéro, comme Macron, admettent la nécessité de s'opposer à un « capitalisme qui a perdu la tête ». Cette formulation nous semble très douteuse : elle suppose qu'un capitalisme ayant repris ses esprits, adéquatement régulé, humanisé et colorié en vert, serait tolérable. Il semble plutôt que le capitalisme ne soit pas « devenu fou », mais ait toujours été une logique folle depuis l'origine en Angleterre au XIXe siècle. Le capitalisme ne pourra être « vert » ou « à visage humain », car sa survie suppose la création constante de valeur (et donc de plus en plus de travail, de production, d'extraction, d'exploitation). On voit bien que pour s'y opposer réellement, il ne suffit pas de petits aménagements, d'un peu de recyclage, d'un peu de « coopération élus-citoyens-entreprises ».

S'attaquer à la racine du capitalisme, c'est s'attaquer à ses fondements : 1) Se libérer de l'espace et du temps pour sortir de la logique de valorisation (grève, blocage, réduction du temps de travail), et construire des contre-mondes qui soient fondés sur d'autres logiques (ZAD, jardins partagés, réseaux d'entraide, économie parallèle, amitiés). 2) Exproprier ceux qui détruisent la nature et nous pourrissent la vie : récupérer et transformer les moyens de production, occuper les lieux où nous habitons et où nous travaillons, arracher des terres et du temps à la logique capitaliste, pour permettre d'autres usages du monde.

Plutôt que de mettre 500 000 euros dans l'organisation d'un rassemblement hors sol, pourquoi ne pas aller soutenir des lieux en lutte qui en ont bien besoin, et qui expérimentent de véritables alternatives au capitalisme ? Ce ne sont pas les territoires qui manquent, et c'était une tactique très utilisée dans un passé récent : il n'y a qu'à se rappeler les années de gloire des camps action-climat en Angleterre entre 2006 et 2010, qui chaque été se déployaient sur un territoire à défendre (contre une nouvelle piste d'aéroport à Heathrow, contre des centrales à charbon ou électriques) (5), ou bien le camp climat qui lança le mouvement d'occupation de la ZAD de NDDL en 2009 (6).

Ces événements relevaient eux aussi d'une écologie de masse, familiale et conviviale, mais d'une manière nettement plus conséquente, mêlant vie en communauté et discussions le jour, et sabotages contre les infrastructures nocives la nuit. Leur mise en place reposait sur des principes anarchistes : les décisions étaient prises en assemblée générale pour discuter de l'organisation du camp lui-même, de manière horizontale. Tout reposait sur les dons et la participation de chacun. On prévoyait des temps de repos et des temps d’action afin de respecter le mieux possible le lieu et les envies de chacun.e.

De même, lors d'un rassemblement au Larzac en 2003 (contre un sommet de l'OMC), militants écologistes et anarchistes se sont côtoyés, et un concert de La Rumeur a eu lieu. Cela n'a néanmoins pas empêché 200 000 personnes de se rassembler : preuve qu'il n'y a nullement besoin d'aller brasser du côté des startups vertes, des artistes, ou des députés pour conquérir les masses !

Sous le vernis de l'unité, du grand rassemblement consensuel, apartisan, c'est donc une ligne politique bien précise qui est affirmée, un public très restreint qui est visé, une stratégie très claire qui est défendue : le déjà vieux refrain d'une écologie qui serait « ni de droite ni de gauche ». Cette écologie consensuelle, qui doit plaire à tout le monde, n'est dans le fond qu'une nouvelle offre sur le marché économique actuel. Il n'y a qu'à lire les textes de présentation du festival (7): « Si, comme tous les activistes de La Bascule, vous pensez que la transition est urgente et nécessite que l’on s’organise, et pour cela que nous devons apprendre à nous connaître et à travailler ensemble, alors L’An Zéro est pensé pour vous. » Voilà le genre de formule qui pourrait tout à fait être utilisée dans la vente d'un produit commercial, design et séduisant.

Nous ne sommes pas des consommateurs à qui l'on peut vendre du rêve avec des discours plats, plein de bons sentiments : nous, jeunes en grève pour le climat, nous sommes en rage, et nous digérons mal le fait que la lutte écologique puisse contribuer à la poursuite d'un monde toujours porté sur la marchandisation du vivant et des liens sociaux, dirigé par une élite blanche et aisée qui ignore royalement la violence d'État envers celles et ceux qui se révoltent pour une société plus juste.

(1) Voir ici, ici et là.

(2) Voir ici.

(3) Dans cette interview, Fatima Ouassak rappelle que dans les quartiers populaires les questions écologiques demeurent un souci réservé aux blancs des classes moyennes et supérieures.

(4) Post Facebook datant du 13 juin de M. de Rostolan

(5) Voir ici.

(6) Voir ici.

(7) Voir ici.