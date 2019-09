Converger malgré le chaos policier

Loin d’être une fête gâchée, la Marche pour le climat du 21 septembre, à Paris, a donné lieu à un rapprochement concret et sincère entre mouvement vert et gilets jaunes. Sans s’exempter de débat.

Gâchis ou réussite ? Divisions ou jonction ? Tout dans la séquence répressive observée dans les rues de la capitale ce samedi 21 septembre à l’occasion de la marche climat aurait pu justifier un bilan pessimiste : un rassemblement entre militants écologistes et gilets jaunes rendu impossible par la préfecture, et un dispositif policier pour y veiller ; la présence du black bloc en tête de cortège de la manifestation – saluée, tolérée ou critiquée –, et la réplique aveugle des forces de l’ordre pour le…