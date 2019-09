R établir l’équilibre ». C’est l’objet annoncé, dès la première page, de ce « manuel mosaïque » qui est aussi une somme pluridisciplinaire : exposer « les connaissances balayées par les bien-pensants » et « ce sens du normal qui dispose à s’ajuster à l’entreprise privée, aux classements scolaires, au marché du travail dérégulé, aux obéissances, à l’impératif de croissance économique, à une vision réjouie du régime politique en place – entre autres ».

Depuis longtemps, en effet, « universitaires distingués », « hauts fonctionnaires férus d’entreprise ou préposés à l’ordre », mais aussi économistes non critiques et autres « décideurs » ou « leaders d’opinion », distillent « leur » vérité, « liée aux positions installées qu’ils tiennent, qui les tiennent, et qu’ils travaillent à promouvoir ou à conserver ».

Exit ainsi des programmes d’enseignement et de la pensée dominante toutes les formes de mise en question du « sens commun en usage dans le monde tel qu’il va ». Ce manuel œuvre au contraire à leur redonner voix au chapitre – ce à quoi on pouvait évidemment s’attendre de la part de la Fondation Copernic.