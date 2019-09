Deux affaires révélatrices

Par les temps qui courent, la société française n’a pas besoin d’encouragement à l’islamophobie. Surtout de la part d’une figure morale reconnue comme Henri Peña-Ruiz.

Si un juge ou un policier était venu affirmer devant l’université d’été de la France insoumise que l’islamophobie est un droit et que, stricto sensu, elle n’est donc pas interdite, il aurait peut-être été mal reçu, et la polémique n’aurait assurément pas eu le même écho. Mais Henri Peña-Ruiz, qui a tenu ce propos en ce lieu, n’est ni juge ni policier ; il est philosophe. Et son « droit » ne peut procéder d’une simple lecture du code pénal. C’est beaucoup plus que cela. C’est l’affichage d’une liberté…