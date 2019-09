La Commission européenne, désormais présidée par Mme von der Leyen – qui a, dit-on, été placée là par M. Macron, avec le soutien et la complicité de M. Orbán (1) –, vient donc de se doter, en la personne de M. Schinás, d’un commissaire chargé, cela figure en toutes lettres dans sa feuille de route, de la « protection de notre mode de vie européen ».

On ne sait ce que sont, précisément, les signes distinctifs de cet art de vivre qu’il convient de capitonner : est-ce, par exemple, « notre » si récente – c’était dans le siècle dernier – et si furieusement européenne propension à perpétrer, dans les limites d’un continent comme dans le plus vaste cadre d’expéditions coloniales, de monstrueux génocides ?

Ou bien serait-ce « notre » difficulté, aujourd’hui, à ne pas hérisser ledit continent de camps (de rétention) et de barbelés, de Calais à Kübekháza ?

Ou bien encore : la facilité avec laquelle, dans l’espace de quelques années, nous avons laissé se noyer dans « notre » si chère et si précieuse Méditerranée, ô-berceau-de-tant-de-civilisation(s), des dizaines de milliers de réfugié·e·s – pour mieux nous gargariser d’en accueillir parfois trente, sur cent qui errent de port en port, chassés de partout, refoulés d’ailleurs ? Cela n’est pas dit.