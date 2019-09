Quand la haine paie

Tout se passe plutôt bien, ces temps-ci, pour les producteurs de fiel – merci pour eux.

L’essayiste d’extrême droite Éric Zemmour a été, le 18 septembre dernier, définitivement condamné à 3 000 euros d’amende, pour incitation à la haine : la Cour de cassation a considéré que, « par leur sens et leur portée », les propos abjects qu’il avait, selon sa coutume, tenus en septembre 2016 dans une émission de la télévision de service public (1) et « qui désignaient tous les musulmans se trouvant en France comme des envahisseurs et leur intimaient l’obligation de renoncer à leur religion ou de quitter le territoire de la République contenaient un appel à la discrimination (2) ».