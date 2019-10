[25 oct.] Conférence-débat. 30 ans après la chute du Mur de Berlin

L’événement le plus considérable de l’après-guerre a d’abord suscité l’immense espoir d’un monde apaisé. Trente ans après, c’est le chaos qui domine les relations internationales dans un monde plus inégalitaire que jamais. Pourquoi ? Economistes, historiens, politistes et militants associatifs tenteront de répondre à cette question. Au cours de trois débats, ils reviendront sur la thérapie de choc qui a livré la Russie à une économie de casino, sur la montée des nationalismes et les rétractations identitaires, sur le rôle de l’hyperpuissance américaine et le retour de la Russie, les bouleversements géostratégiques au Moyen-Orient et les limites de la réunification allemande. Ils analyseront le recul des idées de transformation sociale et l’apparition de nouveaux paradigmes écologistes.

SUR INSCRIPTION. Inscrivez-vous dès maintenant ici ou auprès de Brigitte Hautin (01 55 25 86 86). Prière de vous munir d'une pièce d'identité pour accéder à la salle.

PROGRAMME

14 h 30 Ouverture Esther Benbassa, sénatrice de Paris

14 h 45 Introduction Denis Sieffert, Politis

15 h. Recul et résurgence de l’idée de transformation sociale

Pierre Khalfa, économiste, membre de la Fondation Copernic, Aurélie Trouvé, coprésidente d’Attac.

Modérateur : Patrick Piro, Politis

16 h. Retour sur l’histoire

Bernd Gehrke, historien, Attac Allemagne, membre de l’opposition de gauche dans l’ex-RDA en 1989, Julien Vercueil, économiste, spécialiste de l’URSS et de la Russie, Roger Martelli, historien du communisme, codirecteur de Regards.

Modératrice : Marie-Édith Alouf, Politis

17 h 30. Trente ans après, bilan politique et géopolitique

Dominique Vidal, journaliste et historien, Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de la Palestine.

Modérateur : Denis Sieffert, Politis

18 h 30. Conclusion Pouria Amirshahi, président de Politis

A l'occasion de la parution, le 17 octobre, du hors-série anniversaire "30 ans après la Chute du Mur de Berlin. La grande illusion".