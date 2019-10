Johann Le Guillerm : un cirque passe

Depuis sa création en 2012, Secret (temps 2) n’a rien perdu de sa poésie ni de son mystère. Si Johann Le Guillerm décide d’en cesser les représentations après l’avoir beaucoup joué en France et à l’étranger, et l’avoir vu devenir une pièce majeure du nouveau cirque, c’est pour une autre raison. Pour mieux en poursuivre la transformation en passant au « temps 3 ». Où, sans doute, on retrouvera certaines figures et objets de la version précédente du spectacle. Et surtout l’allure inoubliable de l’artiste, qui ne cesse depuis une vingtaine d’années de repousser les frontières de la discipline qu’il s’est choisie : le cirque, dont il utilise des techniques afin d’explorer « l’espace des points de vue ». Pour affirmer que « le monde peut être réélaboré par soi-même pour ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le penser, le vivre », explique-t-il dans le dossier du projet Attraction qu’il déploie depuis 2001 sous des formes diverses.