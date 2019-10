La nouvelle architecture de la SNCF : un pouvoir très centralisé

Une holding toute-puissante

Les services de l’État ont mandaté la banque ­d’affaires belge Degroof Petercam pour transformer les trois établissements publics en quatre sociétés anonymes sous la gouvernance d’une cinquième. La holding de tête sera plus autonome vis-à-vis du Parlement (notamment pour définir son mode de management) et sa dette ne bénéficiera plus de la garantie illimitée de l’État, ce qui pouvait être interprété par la Commission européenne comme une aide contraire à la libre concurrence.

Les avocats de ladite libre concurrence dénoncent cependant les pouvoirs importants de la holding, qui pourrait freiner, selon eux, l’arrivée d’entreprises privées. C’est en effet SNCF Réseau qui autorisera à circuler les concurrents de SNCF Voyageurs. Une position acrobatique qui n’a pas empêché SNCF Réseau de démarcher en 2019 les concurrents potentiels.

Les syndicats ont déclenché, le 25 septembre, une procédure de « droit d’alerte économique » après lecture d’un rapport d’expertise du cabinet Digest qui interroge le modèle économique et le financement de la future machine, qui n’aura pas le droit de présenter des déficits excessifs. Ils dénoncent l’« opacité » du montage et craignent pour certains une « privatisation rampante » si les actions des SAS devaient perdre le verrou d’incessibilité, comme c’est le cas aujourd’hui pour Aéroports de Paris.