Lubrizol : une occasion à ne pas rater

Monsieur le président,

Un an après votre accession (1) à ce qu’il est convenu d’appeler, dans la presse comme il faut, « la magistrature suprême », vous avez, non sans hardiesse, placé votre quinquennat sous le signe du combat contre les « fake news ».

Cette prétention a, vous ne l’ignorez pas, soulevé parmi l’opinion quelques franches rigolades, car il s’y trouve des observatrices et observateurs à qui n’avait pas échappé que, outre que vous vous êtes, dans vos fonctions présidentielles, entouré d’un certain nombre d’approximatistes – je pense ici, en particulier, au ministre qui n’a longtemps vu aucune violence policière dans la répression du mouvement des gilets jaunes (2) –, votre propre rapport à la vérité se distend parfois, comme lorsque vous certifiez qu’il suffirait, en France, de traverser une rue pour trouver du travail, ou suggérez, devant des parterres choisis, mais après avoir réduit les APL et supprimé l’ISF, que vous seriez pour de bon sensible aux inégalités que le capitalisme creuse.

Mais voici qu’une somptueuse occasion s’offre à vous de faire taire ces rigolard·e·s. Et de leur montrer que non, définitivement non : vous n’êtes pas le bonimenteur qu’ils supposent.