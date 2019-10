Madonna Thunder Hawk : Au nom d’un peuple

À Paris pour la présentation du documentaire qui lui est consacré*, Madonna Thunder Hawk milite depuis plus d’un demi-siècle pour le droit des Lakotas. Avec une ferveur inépuisable.

Un credo et une devise : « Être ce que nous sommes. » Madonna Thunder Hawk martèle à chacun de ses entretiens ces quelques mots. Une direction à tenir qui se lie à la colonisation, au passé. « Plutôt que d’être comme eux et assimilés, on aspire à rester nous-mêmes, avec notre culture, nos valeurs, nos traditions, nos modes de vie et nos coutumes. » Une revendication renouvelée quand elle s’assied à la table d’un bistrot parisien, devant un café, pour présenter, en trois jours de tournée, le documentaire…