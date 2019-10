Viols de guerre : sororité de combat

La parole est une arme, et plus personne ne les fera taire : à travers le monde, des survivantes s’unissent et donnent un vibrant écho à leur combat pour mettre fin aux viols de guerre.

Solitude. C’est le sentiment qu’a ressenti Tatiana Mukanire, portant sur ses épaules le poids d’une douleur imprescriptible. Elle a été violée en 2004 pendant la guerre au Sud-Kivu, région de l’est de la République démocratique du Congo (RDC), dont la ressource minérale (le coltan) nourrit le trafic des milices depuis vingt-cinq ans. « J’ai voulu déposer plainte, mais ma famille ne voulait pas porter cette honte-là. » Les femmes qui osent réclamer justice s’exposent aussi à la vindicte de leur bourreauquand il n’y a pas de jugement. « Car celui qui vous a violée habite ou connaît votre village. » Tatiana décide alors de partir et de changer de nom. « _C_omme beaucoup de femmes qui se sentent souillées », elle s’isole et sombre dans l’alcool. « Je changeais de quartier pour voir si j’allais m’en sortir ailleurs. Mais ce n’était pas le cas. » Il fallait affronter « ce que je fuyais sans cesse : ma honte, et ma douleur ».

Un crime qui n’épargne pas les hommes Yacine, Nazir et Ahmed ont été violés par des hommes des milices de Kadhafi ou des révolutionnaires. Ali, lui, a été victime du viol systématique commis par des hommes Tawergha, une tribu noire ostracisée en Libye. Tous témoignent pour la première fois dans le documentaire Libye, anatomie d’un crime, de la reporter Cécile Allegra et de la juriste Céline Bardet, diffusé en 2018 sur Arte. Ce film brise le tabou du viol masculin. Déjà, lors de la guerre en Bosnie, quelque 3 000 hommes et garçons ont été victimes de violences sexuelles dans des camps. En RDC et au Liberia, celles perpétrées par les groupes rebelles sont utilisées comme « rite d’initiation et d’intimidation » sur des garçons enrôlés comme soldats. Le conflit syrien n’a épargné personne. Dans un camp de réfugiés en Jordanie, un groupe de femmes a estimé qu’entre 30 et 40 % des hommes présents dans ce camp avaient subi des viols dans les prisons de Bachar Al-Assad. Anéantis, déshonorés et accablés par le poids de la honte, les hommes sont incapables de témoigner de ce vécu. « Un homme violé est un “souillé” qui n’a pas plus de place sociale, n’a plus de droit à la parole dans l’espace politique », explique Cécile Allegra. Mais certains brisent le silence, comme ces quatre Libyens qui témoignent dans son documentaire_. Aujourd’hui exilés, ils réclament justice devant les tribunaux internationaux. « _Quand on qualifie un élément constitutif de crime de guerre, comme le viol, on ne regarde pas si la victime est une femme ou un homme, insiste Céline Bardet. Car dans tous les cas la dynamique reste la même : détruire la personne. » Tatiana est prise en charge à l’hôpital de Panzi, la clinique du Dr Mukwege. Dans un processus de reconstruction, la jeune Congolaise commence à échanger avec d’autres survivantes. Sous l’impulsion de « l’homme qui répare les femmes » et pour briser le silence, elles décident ensemble de créer le Mouvement de survivantes de violences sexuelles en RDC. Aujourd’hui, Tatiana Mukanire en est la coordinatrice et la porte-parole.

« Partout dans le monde, au cours de nos missions, nous rencontrons des survivantes qui se lèvent, parlent de leur expérience sans honte et font pression sur les autorités pour obtenir ce qu’elles estiment être important », admire Esther Dingemans, présidente de la Fondation Mukwege, une organisation internationale qui soutient les survivantes dans leur engagement. Prendre la parole, exister. D’autres voudraient faire la même chose. Mais du fait de leur isolement, on ne les écoute pas. « Soit parce qu’elles n’ont pas accès aux média, soit parce que, sur le plan politique, dans leur famille, ou leur culture, elles sont contraintes au silence », regrette la défenseuse des droits humains.

En 2017, la Fondation Mukwege invite ces résistantes des quatre coins du monde à Genève. Pour beaucoup, il s’agissait du premier voyage hors des frontières de leur pays. « L’idée, au départ, n’était pas de créer un réseau mondial mais de rassembler des survivantes de pays différents pour qu’elles puissent se rencontrer et échanger », raconte Malini Laxminarayan, chargée des programmes de la fondation.

Présente lors de l’événement, Vasfije Krasniqi Goodman, la première femme du Kosovo à avoir parlé publiquement de son viol subi pendant la guerre, se souvient : « En écoutant les histoires de chacune, je me suis rendu compte que je n’étais pas seule. » Au moment de raconter la sienne, Tatiana Mukanire n’a pas pu retenir ses larmes. Jusqu’à ce qu’une Ukrainienne vienne l’épauler. « Nos religions, nos cultures, nos langues, nos couleurs de peau sont différentes, mais notre douleur est la même. C’est ce qui nous unit les unes aux autres », explique la Congolaise.