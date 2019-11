Arménie : La rupture Pachinian

La position du nouveau Premier ministre arménien sur la résolution du conflit avec l’Azerbaïdjan est très surveillée, dans un pays où la défense de l’Artsakh est une préoccupation identitaire.

Les relations entre l’Arménie et -l’Artsakh se sont tendues depuis l’arrivée de Nikol Pachinian au pouvoir à Erevan, il y a un an et demi. Le nouveau Premier ministre, adepte du dialogue, faisait l’objet, début juin dernier, de soupçons infamants au sein de son opinion publique : il serait prêt à brader à l’Azerbaïdjan certains territoires tenus par l’armée arménienne depuis le cessez-le-feu de 1994, dans la recherche d’une hypothétique solution politique à la dispute de l’Artsakh. « Absurde », a répondu…