Palestine, l’histoire vraie

L’homme qui proclama la création unilatérale d’Israël, le 14 mai 1948, David Ben Gourion, eut ce mot qui résume tout : « Nous avons pris leur pays. » Cet aveu terrible est cité par Roland Nurier en exergue de son film Le Char et l’Olivier. À l’aide d’archives et d’entretiens avec des historiens, des journalistes engagés et des personnalités comme Leïla Shahid et Elias Sanbar, le documentariste s’attache à rétablir des vérités fondamentales sur les origines du conflit israélo-palestinien.