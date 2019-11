Un macroniste exemplaire

Les proférations du général Georgelin sont tout à fait dans le ton d’un quinquennat où « le respect » est foulé aux pieds.

Le général Jean-Louis Georgelin, à qui Emmanuel Macron a confié après l’incendie d’avril dernier (et pour célébrer, peut-être, la pérennité de l’alliance française du sabre et du goupillon) la supervision de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a donc fanfaronné, devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation (sic) de l’Assemblée nationale, qu’il avait demandé à l’architecte en chef des monuments historiques (qui milite activement pour que la flèche de la cathédrale soit refaite à…