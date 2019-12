Au Relais, à Pantin : Chaud devant !

Situé à Pantin, restaurant mêlant formation et insertion, Le Relais fête ses vingt-cinq ans. Une réussite historique qui tient notamment à la personnalité de son fondateur, Belka Kheder.

Entrée au choix : duo de camembert et reblochon panés et leur confit d’oignons ; « pokora », beignets de légumes népalais ; ou tarte fine aux poires et fourme d’Ambert. En plat, burger au morbier et ses pommes Pont-Neuf ; cocotte végétale au curry et riz aux épices ; ou andouillette rôtie, crème de moutarde, gratin aux cèpes. En guise de sucré, croustade périgourdine, tiramisu en verrine ou tarte au chocolat. Voilà pour la formule entrée-plat-dessert. À la carte se bousculent encore un assortiment de…