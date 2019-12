[Documentaire] Irrintzina, le cri de la génération climat

Politis est heureux de vous proposer en accès libre, avec l'aimable autorisation de leurs auteurs, le documentaire Irrintzina de Sandra Blondel et Pascal Hennequin, en partenariat avec Imago.tv.

Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en multipliant les villages des alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation. _Irrintzina_, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. Tour Alternatiba, Action Non-Violente COP21, Faucheurs de chaises, blocage du sommet pétrolier…

Retrouvez l'article de Patrick Piro, publié dans Politis : « Irrintzina » : La génération climat crève l’écran

Le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée et invente un avenir désirable où bataille écologiste et sociale rime avec plaisir et joie d’être ensemble. Soutenu par près de 1250 contributeurs, avec la participation d’une vingtaine de techniciens à travers toute la France.

Pour visualiser le film en version "plein écran", une fois le film lancé, cliquez sur l'icône en bas à droite de la page vidéo.