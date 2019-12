Elia Suleiman : Une familière étrangeté

Dans It Must Be Heaven, Elia Suleiman donne à voir avec jubilation les travers des sociétés dites occidentales.

Dix ans qu’Elia Suleiman n’avait pas tourné ! Il revient avec It Must Be Heaven (« Ce doit être le paradis »), crédité d’une Mention spéciale au palmarès du Festival de Cannes cette année. Outre que le film provoque le rire de bout en bout, il est une implacable mise en exergue des errances des sociétés occidentales, qui sont ici symbolisées par Paris et New York. Voici comment le cinéaste le présente : « Si, dans mes précédents films, la Palestine pouvait s’apparenter à un microcosme du monde, It Must Be…