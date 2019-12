Kiki Smith : Un regard précieux

La Monnaie de Paris présente la première rétrospective en France de l’Américaine Kiki Smith, qui développe depuis quarante ans un riche univers protéiforme.

Majestueux édifice surplombant la Seine, dans le VIe arrondissement de Paris, l’hôtel de la Monnaie abrite à la fois la Monnaie de Paris (institution vénérable chargée, entre autres missions, de fabriquer monnaies et médailles) et le musée de la Monnaie, destiné à mettre en valeur l’activité productive de l’établissement. Au début des années 2010, afin d’inscrire davantage le lieu dans le présent et de l’ouvrir à un autre public, un programme d’expositions d’art contemporain a été inauguré. Consacrée au…