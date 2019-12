La vie devant soi

Portrait d’une petite ville de Floride, Pahokee, une jeunesse américaine rend compte d’un quotidien ordinaire, animé par son lycée et rythmé par ses matchs de foot.

Des stades entourés de palmiers, des pelouses verdoyantes sous un ciel clément. On s’entraîne ardemment au football américain, fierté de la cité, Pahokee. Une petite ville rurale au sud de la Floride, de presque six mille âmes, qui soutient son équipe. Dans les couloirs de Pahokee High School, on s’affaire pour les prochains concours. À celui ou celle qui représentera l’établissement. On choisit ses affiches, ses slogans, tandis que les campagnes s’avancent également sur les réseaux sociaux. Temps…