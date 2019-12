Mort au patriarcat, pas au climat !

Du mouvement antinucléaire à la lutte contre la déforestation, l’écoféminisme s’est ancré dans des combats écologistes importants, mais n’a pas encore vraiment émergé en France.

Le 17 novembre 1980, deux mille femmes convergent en direction du Pentagone pour encercler ce bâtiment abritant le commandement militaire des armées américaines. Elles s’enchaînent aux grilles, les cadenassent, les décorent et réalisent des rituels de deuil au rythme des chants, des cris et du son des tambours… Quatre marionnettes géantes symbolisent leurs émotions : la colère, la tristesse, la joie et le deuil. Elles déclarent : « Nous nous rassemblons au Pentagone car nous avons peur pour nos vies. Peur…