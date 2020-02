Bien-être animal, aller plus loin que la com’

Alors que s’ouvre le Salon de l’agriculture, le plan du ministre apparaît très frileux. Au Sénat, Esther Benbassa propose une loi ambitieuse pour organiser la transition vers un élevage éthique.

Promis depuis le mois d’octobre 2019, le « plan gouvernemental pour la protection et l’amélioration du bien-être animal » a finalement fait son apparition fin janvier, annoncé par un ministre de l’Agriculture assez fier de ses quinze mesures, labellisées « priorités du gouvernement ». Ce que tout le monde en a retenu ? L’interdiction de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins en 2021. Des objectifs salutaires certes, mais les associations attendaient plus de cadres réglementaires, plus…