En Allemagne, retraite réformée, seniors paupérisés

Trente ans de changements de régime ont fragilisé des millions de personnes âgées. Le gouvernement veut y remédier, mais le système, complexe et illisible, est loin d’être à la hauteur de l’enjeu.

En Allemagne aussi, depuis trente ans, les réformes des retraites se suivent et se ressemblent. Les unes après les autres, elles conduisent à réduire les pensions. Le résultat ? « La pauvreté des seniors s’est clairement accentuée. Il y a aujourd’hui en Allemagne trois millions de personnes de plus de 65 ans qu’on peut qualifier de pauvres », affirme Matthias Birkwald, député du parti de gauche Die Linke au -Bundestag. La part des plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté (avec moins de 60 % du…