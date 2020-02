[Rencontre] ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 : Les alternatives communales face à l'urgence climatique et sociale

À l'occasion de la sortie du hors-série commun « L'atlas des alternatives communales. Changeons nos villes ! » , les médias indépendants Politis et Basta! vous invitent le vendredi 28 février à une soirée de présentation du numéro et à un débat.

Transition écologique, inégalités sociales, biens communs, lutte contre les violences faites au femmes : les initiatives présentées dans ce hors-série visent à enrichir et alimenter le débat et l'imagination politique à la veille des élections municipales.

Vendredi 28 février à 19h. à La Base 31 rue Bichat, 75010 Paris ENTRÉE LIBRE, dans la limite des places disponibles.

Première partie : Présentation du numéro commun réalisé par Politis et Basta! par les directeurs de publication Éros Sana (Basta !) et Pouria Amirshahi (Politis), les journalistes Sophie Chapelle (Basta!) et Vanina Delmas (Politis).

Seconde partie : Débat sur ces alternatives, le municipalisme, les leviers d'action possible localement, et ce que serait une véritable politique écologique sociale avec : Thomas Coutrot (économiste, Attac), Béatrice et Frédérique Jean (résidents d'une maison de retraite écolo et coopérative à Chamarel-les-Barges), et Isabelle Bourboulon (journaliste indépendante, Attac).

Rencontre organisée à l'occasion de la parution du hors-série "Changeons la ville !"

La Base d'Action Sociale et Écologique (labase.paris) est un lieu ouvert à tou.te.s. celles et ceux qui souhaitent s'engager pour la justice écologique et sociale s'y rencontrent et agissent ensemble. Ouverte depuis le 1er mars 2019, la base, située au 31 de la rue Bichat, est un projet éphémère d'un an porté par un groupe d'associations engagées, follement politiques et sérieusement apartisanes : Alternatiba, ANV-COP21, FAIR[e] un monde équitable, Le Consulat, Le mouvement, Le mouvement UTOPIA, Nature Rights, Notre Affaire à Tous, Partager C'est Sympa, 350.org.