Hors-série. L'ATLAS DES ALTERNATIVES. Changeons nos villes !

Ce hors-série vise à alimenter le débat public et politique, à inspirer élus et candidats « citoyens », à alimenter de nouvelles dynamiques et revendications, à l’heure où le pays vit une inaction gouvernementale sur de nombreux sujets, comme l’urgence climatique ou la lente destruction des services publics. Depuis plusieurs années, le local (villes, communes, etc.) commencent à apparaître comme de véritables leviers pour changer les choses et protéger des biens communs à l’échelle territoriale : arrêtés anti-pesticides, remunicipalisation de services publics (eau, énergie...), soutien à des expérimentations alternatives ou à des coopératives, politiques volontaristes de transports en commun.

1. Bâtir écologique et social

2. Face à l’urgence climatique

3. Biens communs municipaux

4. Villes ouvertes, villes sans peurs

Faire face à la spéculation immobilière, au gaspillage énergétique...

Vaulx-en-Velin (Rhône). Une maison de retraite coopérative pour que « les vieux » ne deviennent pas « des marchandises »

Montreuil (Seine-Saint-Denis). Bâtiments publics écologiques : une école en paille.

Villefontaine (Isère). Un HLM en terre.

Grenoble (Isère). Réparer son vélo, un cadre de résistance.

Que peuvent-faire les villes et territoires face à l’urgence climatique ? Constituent-elles un levier d’action face à l’inaction des États et des grandes entreprises ? À quelles conditions ?

Roubaix (Nord). Des familles « zéro déchet », heureuses de « protéger la Terre et nos petits-enfants ».

Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Ville verte en terres brunes / Villes zéro émissions / Les emplois de la transition.

Rennes (Ille-et-Vilaine). Agriculture urbaine, une ville à croquer.

Molène, Ouessant et Sein (Finistère). Le Ponant met le cap sur les renouvelables, contre les énergies fossiles.

Saint-Etienne (Loire). Les cantines scolaires bio et pas cher, c’est possible.

Carte des villes en état d’urgence climatique (infographie).

Face à la lente destruction des services publics, leur ré-appropriation par les citoyens, des élus locaux (et de proximité), des fonctionnements plus transparents, donc démocratiques…

Briançon (Hautes-Alpes). Remunicipalisation des services publics.

Roquevaire (Bouches-du-Rhône). Quand l’eau « vitale » est gratuite.

Pays basque (Pyrénées-Atlantiques). Monnaie complémentaire : bienvenue en zone eusko

Dunkerque (Nord). Une agglomération qui roule au sans-ticket, transports publics gratuits.

À rebours de certaines tendances nationales, des communes osent des politiques audacieuses, courageuses et généreuses.

Trappes (Yvelines). Des cours de récréation antisexiste.

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La Maison des femmes.

Pays basque (Pyrénées-Atlantiques). Réseaux solidaires avec les migrants.

Marseille (Bouches-du Rhône). Potager populaire.