Dominique Méda : « Nous savons aujourd’hui quels sont les métiers vraiment essentiels »

L’épidémie de Covid-19 met en évidence les inégalités sociales et de genre dans le monde du travail. Nombre de professions indispensables sont insuffisamment rémunérées et protégées.

Les inégalités dans le monde du travail sont accentuées en cette période -d’épidémie. Dominique Méda, qui dirige l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso) à l’université Paris-Dauphine, revient sur cette fracture et milite pour la réévaluation des métiers selon leur utilité. Elle souligne la surexposition des femmes dans cette crise sanitaire et la difficulté accrue des salariés à faire valoir leurs droits. On voit des salariés de La Redoute ou d’Amazon qui refusent d’aller…