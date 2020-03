Journalistes au temps du virus

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

C omment organiser la sortie du journal, adapter nos conditions de travail, privilégier la santé de toute l’équipe de Politis ? Et comment continuer à assurer notre mission de journalistes dans ce contexte inédit ?

D’abord, assurer une information solide et fiable, au moment où les fake news fleurissent à nouveau, où les réseaux sociaux s’emballent et amplifient n’importe quel conspirationnisme. Ensuite, assumer notre rôle de vigie du respect des droits, de la démocratie, de la justice, quand une situation d’urgence pourrait conduire des gouvernements à les malmener abusivement. Enfin, tenter de voir au-delà des infos qui pleuvent à longueur de journée, des flots de chiffres, commentaires et émotions véhiculés par les médias de l’immédiat, et réfléchir à demain, à ce que ce covid-19 révèle des maux de nos sociétés, et comment il sera – ou pas– un marqueur majeur de notre histoire, au-delà même du quinquennat Macron.

À l’heure où j’écris ces lignes, nous avons réussi à boucler les 32 pages de ce numéro. Mais j’ignore encore comment il pourra parvenir jusqu’à vous, car nous ignorons l’impact que les mesures de confinement auront sur notre imprimeur, sur le transporteur, sur la poste, sur les facteurs et factrices qui sont en charge de l’acheminer jusqu’à vous, et affrontent des risques mal gérés par leur direction (lire page 12).

Si vous avez ce journal entre les mains, cela prouvera que la presse est capable de prouesses. Enfin, parce que nous pensons qu’un confinement maximal est crucial pour juguler l’épidémie, nous avons fait le choix de ne pas distribuer ce numéro dans le réseau des marchands de journaux.

Bien sûr, nous espérons pouvoir continuer à vous servir dans les semaines qui suivent. Mais dans le doute, prenez l’habitude de consulter Politis en ligne, via notre site ou sur l’application mobile (consultez page 7 les consignes pour créer un compte abonné). Suivez-nous sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook). Qui plus est, nous avons décidé que tous les articles sur la crise du coronavirus, tant qu’elle durera, seront en accès libre pour tout le monde, abonnement ou pas.

Nous sommes journalistes. Jamais nous ne renoncerons à l’information, l’analyse, la critique. La crise que nous vivons ne fait que renforcer nos idéaux, notre conscience professionnelle, notre devoir. Nous sommes indépendants. Plus que jamais, et grâce à vous, nous entendons le rester.