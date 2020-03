L’art au temps du sida

Spécialiste du mouvement homosexuel et critique d’art, le sociologue Antoine Idier se penche sur l’œuvre de Michel Journiac, rare exemple d’artiste français s’étant confronté à l’épidémie.

D_epuis quelques années que je suis investi dans le champ de l’art contemporain français […], je ne cesse d’être étonné par ce qui m’apparaît comme la dépolitisation de celui-ci, de son fonctionnement et de ses productions, de même que par le poids de problèmes purement formels et la distance avec toute considération politique, l’écart entre ce qui se passe dans l’art et ce qui se passe dans le monde social. » En commençant ainsi ce petit (mais ô combien riche) essai, Antoine Idier (1) fait le constat, à…