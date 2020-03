Le confinement sous l'œil de Gil : #1 la mascarade

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Nous avions parfois la lippe goguenarde, au début : ces gens en masque FFP2 dans la rue, comme des Asiatiques précautionneux, c'est un peu ridicule chez nous, non ? D'autant que ça souligne le regard, qu'on croit volontiers percevoir tendu pour l'occasion. D'ailleurs, les ministres répétait que ça ne servait à rien tant qu'on n'avait pas de « symptômes ». Gil Lefauconnier est photographe professionnel depuis 25 ans. Aussi à l'aise dans la photo d'entreprise que dans le reportage de presse, il concentre son travail sur l'être humain et sa diversité. Retrouvez-le aussi sur Instagram. Puis on a expliqué qu'il était possible d'être contagieux avant que ne se manifeste un toux ou des courbatures. Que le virus pouvait rester collé des jours sur du plastique. Qu'il fallait se protéger mais surtout protéger les autres de ses propres miasmes. Mais trop tard pour les masques, les pharmacies avaient été dévalisées depuis longtemps. Il nous restait les écharpes et les caches-faces bricolés en sopalin. Et après tout, pourquoi pas les porter aussi à la maison, c'est peut-être un coup d'avance sur de prochaines consignes de sur-confinement…

Et vous, le dilemme du masque, vous l'avez réglé comment ? quelle serait votre 4e photo ?