Voyage autour de nos chambres #2

Aujourd’hui, nous vous proposons un peu de lecture. Et une lecture vive, énergique, sensée réveiller du risque de léthargie le confiné après plusieurs jours entre ses quatre murs.

Il y a quelques mois, les éditions Gallimard créaient une collection, « Tracts », de petits « essais d’actualité » textes d’interventions politiques, sociétales voire littéraires d’une cinquantaine de pages maximum – au prix modique de 3,90 euros pièce –, reprenant ainsi le principe de la collection « Tracts de la Nrf », née dans les années 1930, où avaient écrit en leur temps André Gide, Jules Romains, Thomas Mann et bien d’autres.

Chaque jour, Politis vous propose un RDV culturel avec la série « voyage autour de nos chambres ». Au programme, des films, livres, concerts, opéras ou pièces de théâtre filmées, sélectionnés autour de trois principes. Toutes les œuvres choisies sont en accès libre, leur diffusion respecte strictement le droit d'auteur et elles sont accessibles sans que nul de sorte de chez soi. Danielle Sallenave, Erri de Luca, Pierre Bergounioux, Cynthia Fleury ou Didier Daeninckx (et d'autres) avaient ainsi publié ces derniers mois leurs propres « Tracts » (toujours en vente en ligne, au même prix). Depuis le début de cette période, pour le moins spéciale, de confinement, Gallimard a sollicité ces mêmes auteurs et bien d'autres pour mettre en accès libre et gratuit, trois brefs textes différents, à télécharger trois fois par jour à heures fixes (à partir de 10h, 14h et 20h, relâche le dimanche), intitulés « Tracts de crise ».

Déjà une dizaine sont ainsi à disposition des lecteurs. Ainsi, Pierre Bergounioux décortique le terme de globalisation au temps du coronavirus. Et Erri de Luca constate que, malgré cette épidémie meurtrière, malgré tous les malheurs qu’elle porte, en particulier chez lui en Italie où les morts se comptent par centaines chaque jour, « Pour la première fois de ma vie, j’assiste à ce renversement : l’économie, l’obsession de sa croissance, a sauté de son piédestal, elle n’est plus la mesure des rapports ni l’autorité suprême. Brusquement, la santé publique, la sécurité des citoyens, un droit égal pour tous, est l’unique et impératif mot d’ordre. » De quoi reprendre courage. Et espoir.

