« Tenons-nous prêts quand la marée redescendra »

Le philosophe Pierre Zaoui invite à penser l’après-crise sanitaire. Ne baissons pas les armes, affûtons-les, nous dit-il.

Que faire ? Libertés publiques et garanties sociales s’amenuisent à mesure que l’épidémie grignote chaque jour un peu plus la France. Le gouvernement légifère par ordonnances, et nous contemplons les rues vides depuis les fenêtres de notre appartement – notre maison pour les plus chanceux. Douloureux, le confinement se vit comme un match de boxe face à un adversaire tenace, et dans lequel nous aurions les mains liées dans le dos. Sceptique mais résolument optimiste, Pierre Zaoui n’envisage pas le…