Pascale, psychologue scolaire : «Souvent, nous n'avons pas le temps pour les enfants qui sont “juste” en souffrance»

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Dans le cadre du retour progressif des élèves à l’école, la communication du gouvernement a largement reposé sur la nécessité d’un accompagnement social et psychologique des enfants. Un regain de considération qui interroge les professionnel·les, comme Pascale (1), qui dénoncent régulièrement les manques et les restrictions budgétaires : « Je travaille dans une circonscription où il existe de nombreuses problématiques sociales et familiales. Mais pour dire les choses clairement, s’il n’y a pas de dossier MDPH (2) à constituer, nous n’avons souvent pas le temps d’accompagner les enfants qui sont “juste” en souffrance. » « Les objectifs fixés » sont-ils vraiment « remplis » comme l’affirme Jean-Michel Blanquer ? Selon lui, 1,4 million de jeunes élèves sont retournés à l'école et près de 4 000 collèges, en « zone verte », ont rouverts leurs portes (3). Des chiffres contrastés par la fermeture de plusieurs dizaines d'établissements suite à la découverte de cas porteurs du virus, et l'amer constat des personnels pédagogique : ce ne sont pas les élèves les plus en difficulté sociale et scolaire qui reviennent. Regrettant cet état de fait, Pascale souhaite profiter de la période pour réaliser des ateliers de médiation dans les classes, et pas seulement pour les élèves identifiés comme « fragiles ». « C’est quelque chose que j’avais déjà envisagé hors crise sanitaire, mais comme nous manquons de personnels, je n’ai jamais eu le temps. »

Ce manque d’effectif, « qui concerne globalement tous les personnels du Rased – psychologues et enseignant·es spécialisé·es –, se ressent particulièrement sur des territoires comme le mien, où les services publics se raréfient. Pour bien accompagner les élèves et leurs familles, il faut mettre davantage de moyens à l’école, c’est sûr, mais aussi dans les structures spécialisées type centre médico-psycho-pédagogique [CMPP] ou institut médico-éducatif [IME]. Car tant que nous serons sur une logique néolibérale, avec un gouvernement qui préfère répondre aux besoins du patronat plutôt que de miser sur les services publics, toutes nos initiatives seront dérisoires ».

En cette première semaine de « rentrée », Pascale a également recueilli les angoisses des équipes enseignantes, qui s’inquiètent surtout des moyens à disposition pour appliquer le protocole sanitaire. La réouverture de l’un des établissements, malgré une suspicion de contamination, a également éprouvé les professionnels. « Les enseignants n’allaient visiblement pas bien, se posaient énormément de questions et avaient l’impression de devoir mentir aux parents. En ces circonstances, l’accueil des élèves me questionne, moi aussi. La hiérarchie nous demande de travailler en soutien des équipes enseignantes, mais là, j’ai la sensation que nous sommes une sorte de caution en cas de malaise ou de remise en question. »

(1) Le prénom a été changé.

(2) Maison départementale des personnes handicapées.

(3) Si Blanquer assure que 90% des établissements du premier degré ont rouvert, une enquête du SNUipp-FSU, syndicat majoritaire du premier degré, évoque une réouverture de 70% d’entre eux.