Une monnaie unique ne peut fonctionner sans mécanisme de solidarité financière.

L’« Europe d’après » n’est déjà plus tout à fait celle de Karlsruhe. La Banque centrale a annoncé le rachat de 1 025 milliards de titres publics sur le marché secondaire, pour permettre aux États d’emprunter à des taux bas sur le marché primaire. Sa politique non conventionnelle fait croître la masse monétaire bien plus vite que le PIB. Elle en appelle désormais au déploiement de la politique budgétaire, ce que la Commission européenne a permis, en suspendant le pacte de stabilité pour que les États…