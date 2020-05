« Vie et mort de l’homme qui tua John F. Kennedy », d'Anne-James Chaton : Tireur d’élites

Dans Vie et mort de l’homme qui tua John F. Kennedy, Anne-James Chaton met littéralement en scène Lee Harvey Oswald en reconstituant son parcours et les circonstances de son meurtre.

La lecture de Vie et mort de l’homme qui tua John F. Kennedy est forcément précédée d’images et de bribes de savoir que l’on a tous sur Lee Harvey Oswald. Sans s’être particulièrement renseigné sur ce meurtre, sans avoir lu l’œuvre fleuve de Norman Mailer, Oswald, ou vu le film d’Oliver Stone, JFK, on se souvient d’images d’archives en noir et blanc où John F. Kennedy, alors qu’il est en train de saluer la foule depuis l’arrière de sa voiture présidentielle, s’affaisse soudain dans les bras de sa femme,…