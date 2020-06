Trafic aérien : Comment se passer d’ailes ?

Frontières fermées, repli de la clientèle, distanciation : l’aérien est dévasté par la crise. Face aux aides d’État peu exigeantes, les écologistes veulent une mutation profonde du secteur.

C’est une crise économique superlative qui assomme l’aéronautique, assaisonnée de « plus grand choc de notre histoire », de « désastre sans précédent », de « défaillances en cascade ». Plus que tout autre secteur du transport, l’aérien s’est retrouvé bloqué net dès que la propagation du Covid-19 a viré à la pandémie planétaire. La fermeture généralisée des frontières, les mesures de confinement et de distanciation, la crainte d’une contamination dans une carlingue ont fait vertigineusement plonger le…