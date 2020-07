À Marseille, le théâtre renaît par l’atelier

Les théâtres ont beau avoir suspendu leur programmation jusqu’à la rentrée, nombreux sont ceux qui ont repris vie depuis le déconfinement. Dans le respect de mesures sanitaires mises en place par les équipes – il n’existe aujourd’hui aucun protocole officiel pour les lieux culturels –, chacun invente sa manière de renouer des liens avec les artistes et le public.

Certains portent la création de formes artistiques Covid--compatibles, à jouer sur des balcons, des toits ou devant des jauges limitées. Beaucoup ouvrent aux curieux des morceaux de répétition des compagnies en résidence. La Criée, à Marseille, opte pour une autre manière de -dévoiler à ses visiteurs une partie de ses coulisses et des secrets du spectacle vivant. Mis en place pendant le confinement par sa directrice, Macha Makeïeff, et son équipe, le programme d’ateliers « Rêvons au théâtre ! » offre à la jeunesse marseillaise diverses approches des métiers de la scène, des plus visibles aux plus méconnus.