Le monde autour de Magellan

C omment on écrit l’histoire. Le titre du fameux livre de Paul Veyne – qui fit beaucoup de bruit à sa parution en 1971 – est revenu au centre de notre actualité. Qu’il s’agisse des statues déboulonnées ou d’un certain nombre de publications autant dans la discipline historique qu’en littérature. Ainsi, le récent roman de Cesare Battisti, Indio (lire Politis du 25 juin), revenait sur les premiers pas des Européens au Brésil. L’historien Romain Bertrand, quant à lui, dans un récit érudit publié dans la collection littéraire des éditions Verdier, revisite la « légende » Magellan.

Le titre indique que l’auteur reprend les choses à la base : Qui a fait le tour de quoi ? Fernand de Magellan, transfuge portugais au service de la couronne d’Espagne, aurait-il fait le tour de la planète (dont on savait, depuis l’Antiquité, qu’elle était ronde) ? Non. Il est connu qu’il n’en a pas eu le loisir, tué qu’il fut lors d’une confrontation avec les autochtones de la petite île de Mactan, aux Philippines.